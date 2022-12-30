Депутат Чаплин напомнил правила запуска салютов на дачах Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние праздники, по ним за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Чаплин отметил, что по правилам СНТ (Садовое некоммерческое товарищество) покупать петарды и фейерверки можно только в официальных магазинах.

Он уточнил, что запрещено продавать пиротехнику детям младше 16 лет, но есть исключение - пиротехника первого класса - хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет.

Парламентарий напомнил, что без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ.

Чаплин подчеркнул, что по общим правилам, нельзя запускать салюты в жилой зоне и в лесах.

Как писал сайт KP.RU, в Роскачестве обратили внимание россиян, что при покупке пиротехнических изделий важно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие.

Также рекомендуется обратить внимание на внешний вид пиротехники. Она должна содержать отметки сертификата, на упаковке каждого изделия они есть, быть неповрежденной, сухой и чистой, должна быть инструкция по использованию, указан срок годности. Просроченные петарды и салюты могут быть опасны.

Ведомство напомнило, что тот, кто развлекает себя пиротехникой, должен выбрать безопасное место, в котором ничего не может загореться, и проследить, чтобы соблюдались правила техники безопасности.