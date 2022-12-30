Депутат Госдумы Морозов рекомендовал россиянам пока не покидать Россию

Для россиян на данный момент поездки за границу могут быть очень затратными и некомфортными, заявил депутат от "Единой России" Морозов Фото: REUTERS

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов порекомендовал россиянам не покидать территории страны. Об этом сообщает РИА Новости. Для граждан России пока нет ограничений по поездкам за рубеж, однако, по мнению депутата, за границей все еще остается "плохая атмосфера" для граждан РФ.

"Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет", - сказал он.

Депутат отметил, что для россиян на данный момент поездки за границу могут быть очень затратными и некомфортными.

"В рекомендательном плане мы должны все отдавать себе отчет, что сейчас эта поездка может стать для человека некомфортной, другой разговор, что она будет максимально затратной с учетом все новых логистических схем", - добавил он.

Напомним, в Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ. Власти планируют лишить самозанятых за границей статуса и принудить к оформлению трудового договора с 30% подоходным налогом для нерезидентов. Кроме того, инициатива подразумевает повышение налогов для уехавших из России индивидуальных предпринимателей.