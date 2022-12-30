Глава МИД Украины Кулеба призвал "запихнуть" россиян в их границы и закрыть на замок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил отказаться от идеи превращения России в эльфа и призвал "запихнуть" россиян в их границы и закрыть на замок. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

"Для меня сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится…", - сказал Кулеба.

Он озвучил, что "наша задача – не превратить орка в эльфа…".

Кулеба отметил, что "их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок".

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и члены НАТО добиваются победы "на поле боя" над Россией с целью "уничтожить нашу страну". Он подчеркнул, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Министр убежден, что попытки НАТО в ослаблении РФ отражают глобальные процессы вокруг спецоперацию в Украине.

По словам министра, Вашингтон решает и важную геополитическую задачу - нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов.