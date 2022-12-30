Губернатор Сергей Цивилев: «Сразу 108 семей в Кузбассе получили ключи от новых квартир»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе накануне Нового года ключи от квартир в новостройках получили сразу 108 семей льготников. Новоселье отметили переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты. В Анжеро-Судженске для них построили четырехэтажный дом на 64 квартиры, а в Мариинске новоселами стали 44 семьи.

«Очень радостно, что сразу 108 семей смогут встретить наступающий год в своем доме. Со своей стороны правительство Кузбасса делает все, чтобы даже в это сложное время не было остановлено строительство ни одного объекта. Особое внимание уделяем возведению жилья и социальных объектов», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Многоэтажки построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Новоселы вселяются в полностью отделанные квартиры, с готовым ремонтом, установленными плитами и сантехникой. Всего в 2022 году в Кузбассе построили 73 многоквартирных дома, из них 31 дом – социальный.