Кулеба назвал целью санкций подрыв производства дронов и ракет в России

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в 2023 году будут усилены санкционные меры для ослабления производства беспилотников и ракет в России Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году главной целью антироссийских санкций станет подрыв производства ракет и беспилотников в России. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК Украина".

"Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ… Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия", - сказал Кулеба.

Напомним, в ходе работы над девятым пакетом санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью ЕС является ослабление российской экономики, которое ограничит возможности РФ в дальнейшем обеспечивать проведение спецоперации в Украине. По ее слова, Еврокомиссия будет работать и дальше в этом направлении до тех пор, пока Украина не победит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к ведению мирных переговоров с Россией. Для начал диалога он предложил реализовать "формулу мира", под которой он подразумевал обеспечение со стороны Москвы освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

Позднее сайт KP.RU писал, что в России отклонили "формулу мира" Зеленского. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира".