Аркадий Волож объявил об уходе из "Яндекса"

Аркадий Волож. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Аркадий Волож 30 декабря объявил об уходе из "Яндекса". Об этом сооснователь "Яндекса" сообщил в своем обращении к сотрудникам компании.

Он также назвал готовящийся план по реструктуризации "Яндекса" вполне разумным и необходимым. Также он назвал "Яндекс" проектом своей жизни.

- Пришла пора и мне написать прощальный пост. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании, - отметил Волож в своем письме, которое цитирует ТАСС.

А летом этого года Волож сообщал, что покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний "Яндекс".

Ранее представители "Яндекс" подтвердили возможность продажи "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей".

Напомним, компания "Яндекс" была создана в 2000 году. Сооснователями IT-гиганта стали Аркадий Волож и Илья Сегалович, умерший в 2013 году.