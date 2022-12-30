Полиция России начала проверку Парфенова за сокрытие израильского гражданства

В Полиции РФ уточнили, что российский журналист Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция РФ проводит проверку в отношении российского журналиста Леонида Парфёнова ввиду того, что он не уведомил компетентные органы о приобретении израильского гражданства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля", - сказал собеседник агентства.

В РИА уточняют, что Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году и не отчитался о его приобретении в органы внутренних дел. По словам собеседника агентства Парфёнов покинул Россию и находится сейчас в Грузии.

Напомним, согласно ежегодному обзору насилия и злоупотреблений в отношении журналистов, публикуемому организацией "Репортеры без границ" (RSF), в настоящее время во всем мире задержано рекордное количество журналистов — 533.

Одно из самых громких дел в России за 2022 год было дело российского журналиста Ивана Сафронова, которого приговорили к 22 годам лишения свободы за разглашение "государственной тайны". Отмечается, что это был самый длинный приговор, зафиксированный RSF в 2022 году.