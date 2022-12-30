Путин заявил, что поставки энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы Фото: REUTERS

Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.

«На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей», - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов».

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия нарастила поставки нефти в Китай. Так, в период с январе по октябрь 2022 года объем поставляемого ресурса в годовом исчислении увеличился примерно на 9,5% и составил 71,97 миллиона тонн. Кроме того, уточнялось, что стоимость закупленного Китаем у России черного золота с начала года выросла на 53%, до 49,19 миллиарда долларов.

Отмечалось, что доходы России от поставок нефти выросли в 2022 году на 50%, следует из данных Международного энергетического агентства. По информации Bloomberg, в этом году Россия зарабатывала на продаже нефти и нефтепродуктов около 20 миллиардов долларов ежемесячно.