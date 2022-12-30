СК: В Мариуполе после освобождения обнаружили более трех тысяч тел убитых мирных граждан Фото: REUTERS

На территории Мариуполя после освобождения города обнаружили более трёх тысяч тел мирных граждан. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении отмечается, что люди стали живой мишенью для украинских боевиков.

- Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили расстрел мирных жителей в селе Великая Александровка, расположенном в северной части Херсонской области. Всего они убили 16 человек. Как заявляли власти региональной администрации, "укронацисты воспринимают местных жителей как биомусор, который надо уничтожать".