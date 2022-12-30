Глава МИД Украины Кулеба заявил об отсутствии ракет для ПВО IRIS-T Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью газете Politico, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на складах их запасов нет.

«Из-за того, что это совершенно новая система, на складах нет припасов», - заявил Кулеба.

Он добавил, что стране также необходимы танки, истребители и артиллерия.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не будет поставлять Киеву танки «Леклерк», так как ВСУ не справятся с их починкой.

Также отмечалось, что 18 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта. Причиной необходимого ремонта военной техники стала большая интенсивность ведения огня, из-за которого ствол САУ очень быстро изнашивается.