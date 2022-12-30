Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 30 декабря выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи со смертью легендарного футболиста Пеле.

Российский лидер назвал спортсмена выдающимся сыном бразильского народа и добавил, что ему посчастливилось общаться с ним.

Как писал сайт "КП-Спорт", что 29 декабря ушел из жизни легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Ему было 82 года.

Напомним, Пеле с конца ноября находился в больнице. Его организм перестал реагировать на химиотерапию, из-за чего врачи перешли на паллиативное лечение, снимая боли при опухолях поздних стадий с летальным исходом.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что бразилец ни разу не участвовал в Олимпийских играх. В том же году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.