Россияне должны будут заплатить новый налог по итогам 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом 2023 году российским гражданам впервые начислят налог на доходы со вкладов в банках. Об этом пишут «Известия».

Среди прочего, налогом будут облагаться вклады в банках с доходом от 75 тысяч рублей за весь год, но при условии, что ставка не превысит 7,5%. Налог взимает в размере 13%, исчисляясь исходя из ключевой ставки Центрального Банка.

Уточняется, что расчет налога теперь будет проводиться по-другому. На данный момент будут рассчитывать максимальное значение ключевой ставки за весь год, а заплатить полученный в 2023 году налог будет необходимо до декабря следующего года.

Напомним, налог на доходы по вкладам ввели еще в 2020 году, а уплатить его нужно было в 2022 году, однако россиян временно освободили от этой оплаты в текущем году.