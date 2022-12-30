Уполномоченная Зеленского по правам военных сообщила о 15 тысячах пропавших без вести Фото: REUTERS

Уполномоченная украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных страны Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, часть из которых гражданские лица. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

По ее словам, есть несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.

- Мы не знаем, что с ними произошло, - заявляет Вербицкая.

В начале декабря 2022 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Вооруженные силы Украины с начала февраля потеряли не менее 10 и не более 13 тысяч человек. Подоляк сослался на данные Генштаба Украины.

А до этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала СВО превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.