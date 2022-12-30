Врачи из Великобритании по ошибке отправили пациентам сообщение с диагнозом рака

Пациент получил из офиса своего британского врача с диагнозом "агрессивный рак легких" Фото: REUTERS

Медицинский офис Великобритании по ошибке отправил пациентам текстовое сообщениy с диагнозом рака гражданам страны. Об этом пишет издание NPR, поделившись прецедентом британца Карла Чегвина, который получил из офиса своего британского врача с диагнозом "агрессивный рак легких".

"Он сидел в шоке, пока не смог показать сообщение своей маме, которая также получила такое же сообщение с номера «NHS-NoReply». Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) предлагает услуги врача общей практики в кабинете врача Чегвина и его матери - в медицинской практике Аскерна в Донкастере", - говорится в публикации.

По данным издания, Чегвин понял, что не единственный, кто получил сообщение, и начал усомнился в подлинности сообщения.

Примерно через 20 минут на номер «NHS-NoReply» пришло сообщение: «Пожалуйста, примите наши искренние извинения за отправленное ранее текстовое сообщение. Оно было отправлено по ошибке. Мы желаем вам счастливого Рождества и С Новым Годом."

Чегвин сказал, что он никогда не получал сообщения от медицинской практики Аскерна с пожеланиями счастливого Рождества за 30 лет посещения клиники.

По словам журналиста NPR, представитель NHS England отказался отвечать на какие-либо вопросы, связанные с инцидентом. Медицинская клиника Аскерна также не прокомментировала ситуацию.

Тем временем ни Чегвин, ни его мать не ожидали результата теста на рак, другие, кто получил такое же сообщение, были. Неясно, скольким еще людям были отправлены сообщения.

Ранее сайт KP.RU писал, что Британские врачи в панике, потому что в стране заканчиваются антибиотики. 6 декабря британские СМИ сообщали, что от пневмококка скончались уже 8 детей. 7 декабря пришло известие о девятом погибшем ребенке. Между тем, Dailymail пишет, что в стране наблюдается дефицит антибиотиков, которыми лечат стрептококк.