Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря сообщил, что Шебекинский городской округ попал под обстрел.

При этом он уточнил, что в результате случившегося никто из людей не пострадал.

- Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия - выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается, - написал он в посте в телеграм-канале.

А чуть позже глава региона сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова "Настоящий Гладков"

- Жертв и пострадавших нет. Снарядом поврежден один частный жилой дом ... Многодетную семью переселили в безопасное место. Также в результате атаки оказались повреждены линии электропередачи и газоснабжения, - проинформировал население Гладков.

Ранее сообщалось о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). А до этого украинские боевики обстреляли село Головчино в Белгородской области. Тогда, по предварительным данным, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина.