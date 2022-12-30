Полковник ВС США Макгрегор назвал поставки Украине ЗРК Patriot прощальным жестом перед поражением ВСУ Фото: REUTERS

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинских граждан после поражения украинской военных. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

«Я начинаю думать, что поставки Patriot - определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», - заявил американский военный в эфире YouTube-канала Redacted.

Макгрегор также считает всю американскую политику в отношении Киева полнейшим безумием, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

Напомним, в конце декабря этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом примерно в две млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. При этом в Белом доме заявили о намерении обучать ВСУ применению этой батареи, отметив, что обучение собираются вести «в одной из третьих стран», и оно «займет некоторое время».