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НовостиВ мире30 декабря 2022 10:50

Полковник ВС США Макгрегор назвал поставки Украине ЗРК Patriot прощальным жестом перед поражением ВСУ

Макгрегор также назвал всю американскую политику в отношении Киева полнейшим безумием
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полковник ВС США Макгрегор назвал поставки Украине ЗРК Patriot прощальным жестом перед поражением ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор назвал поставки Украине ЗРК Patriot прощальным жестом перед поражением ВСУ

Фото: REUTERS

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинских граждан после поражения украинской военных. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

«Я начинаю думать, что поставки Patriot - определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», - заявил американский военный в эфире YouTube-канала Redacted.

Макгрегор также считает всю американскую политику в отношении Киева полнейшим безумием, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

Напомним, в конце декабря этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом примерно в две млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. При этом в Белом доме заявили о намерении обучать ВСУ применению этой батареи, отметив, что обучение собираются вести «в одной из третьих стран», и оно «займет некоторое время».