Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США перед визитом 22 декабря 2022 года

Президент Украины Зеленский сделал звонок "с целью получить" конфискованные деньги российских бизнесменов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в США сделал "секретный звонок" в Белый дом с целью получить конфискованные деньги российских бизнесменов. Такую версию выдвинули журналисты издания Business Insider. "Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.

Отмечается, что в итоге инициативу о передаче средств приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о бюджете США в размере 1,7 триллиона долларов 22 декабря 2022 года.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября. Власти определили его объем в 1,7 трлн долларов, из которых 44,9 млрд долларов предполагается выделить на помощь Украине.

Кроме того, в проект бюджета была включена поправка, согласно которой будут изъяты замороженные в результате санкций активы бизнесменов России для их передачи Украине.