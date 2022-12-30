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НовостиВ мире30 декабря 2022 10:59

Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США перед визитом 22 декабря 2022 года

Президент Украины Зеленский сделал звонок "с целью получить" конфискованные деньги российских бизнесменов
Владимир РОМАНЕНКО
Президент Украины Зеленский сделал звонок "с целью получить" конфискованные деньги российских бизнесменов

Президент Украины Зеленский сделал звонок "с целью получить" конфискованные деньги российских бизнесменов

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в США сделал "секретный звонок" в Белый дом с целью получить конфискованные деньги российских бизнесменов. Такую версию выдвинули журналисты издания Business Insider. "Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.

Отмечается, что в итоге инициативу о передаче средств приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о бюджете США в размере 1,7 триллиона долларов 22 декабря 2022 года.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября. Власти определили его объем в 1,7 трлн долларов, из которых 44,9 млрд долларов предполагается выделить на помощь Украине.

Кроме того, в проект бюджета была включена поправка, согласно которой будут изъяты замороженные в результате санкций активы бизнесменов России для их передачи Украине.