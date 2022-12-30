Песков ответил на вопрос о здоровье Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье президента РФ Владимира Путина.

По его словам, здоровье российского лидера является вопросом вопрос государственной безопасности.

При этом он отметил, что общение главы государства с представителями прессы в обозримой перспективе не будет таким, как до пандемии коронавируса.

- Здоровье Путина - вопрос государственной безопасности, - заявил Песков.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа. А до этого сообщалось, что российский лидер сделал прививку от коронавирусной инфекции. Глава государства прошел вакцинацию от заболевания, как и обещал. После прививки политик чувствовал себя хорошо.

Как писал сайт KP.RU, Путин не раз отмечал, что вакцинация является добровольным решением каждого человека, а также подчеркнул, что на сегодняшний день с уверенностью можно сказать о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса.