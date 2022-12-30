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НовостиПолитика30 декабря 2022 11:24

Песков рассказал, какие дела станут для Путина главными в последний перед президентскими выборами год

Песков заявил, что в 2023 году главными для Путина будут дела, которые нужно завершить эффективно и победоносно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков рассказал, какие дела станут для Путина главными в последний перед президентскими выборами год

Песков рассказал, какие дела станут для Путина главными в последний перед президентскими выборами год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря, рассказал, какие дела будут для президента России Владимира Путина главными в последний перед президентскими выборами год, заявив, что приближающиеся президентские выборы не будут главным фактором в работе главы государства в следующем году, а самым важным для него станут реальные дела.

«Для президента это никогда не было главным, для президента главное - это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы .. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается», заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в последний полный перед президентскими выборами год российскому президенту нужно будет завершить дела, «с которыми мы сталкивались и начали сталкиваться в этом году». По его словам, завершить эти дела «нужно на 100% эффективно и победоносно».