Песков рассказал, какие дела станут для Путина главными в последний перед президентскими выборами год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря, рассказал, какие дела будут для президента России Владимира Путина главными в последний перед президентскими выборами год, заявив, что приближающиеся президентские выборы не будут главным фактором в работе главы государства в следующем году, а самым важным для него станут реальные дела.

«Для президента это никогда не было главным, для президента главное - это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы .. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается», заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в последний полный перед президентскими выборами год российскому президенту нужно будет завершить дела, «с которыми мы сталкивались и начали сталкиваться в этом году». По его словам, завершить эти дела «нужно на 100% эффективно и победоносно».