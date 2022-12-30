Мораторий на проведение проверок бизнеса в России продлен на 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса в России на следующий год. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.

«В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», - сказано в заявлении правительства.

На данный момент действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого риска до чрезвычайно высокого. К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, которые имеют высокий уровень риска причинения вреда.Относительно индикаторов рисков, подобный формат дает право надзорным органам проводить контрольные мероприятия при получении данных о наличии рисков нарушения.

Новое постановление дает право контрольным органам исключить плановую проверку, если той уже предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Как уточнил вице-премьер Дмитрий Григоренко, целью таких проверок на основании индикаторов рисков стало предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса.

«Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными», - заявил он.