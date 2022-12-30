Песков сообщил об обеспокоенности Кремля падением ракеты ВСУ в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», - сказал Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что военные России и Белоруссии «находятся в постоянном контакте» и «постоянно координируются».

Песков отметил, что такой «высочайший возможный уровень взаимного диалога» и его доверительный характер помогает странам оперативно обмениваться информацией.

Он уточнил, что «…ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной».

Кроме того, Песков повторил, что «это событие, которое вызывает озабоченность».

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 29 декабря 2022 года с территории Украины на территорию Белоруссии упала украинская ракета С-300.

По данным властей Белоруссии рассматриваются две основные версии случившегося: непреднамеренный запуск зенитной ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация ВСУ.

Ранее 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Экстренные службы Польши подтвердили гибель двух человек в результате взрыва.

Минобороны России сразу же заявило, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы.

Кроме того, 5 декабря 2022 года патруль пограничной полиции Молдавии на границе с Украиной обнаружил неразорвавшуюся ракету.

Как отмечалось, по опубликованным кадрам видно, что это разгонный блок зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300. С учетом ситуации в этом районе, очевидно, что украинские системы ПВО пытались отрабатывать по ракетам, которые летели в зоне ответственности этого зенитно-ракетного полка.