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НовостиПолитика30 декабря 2022 12:06

Кулеба считает, что получение Украиной ПВО Patriot стало психологическим переломом в поставках оружия

Киев больше года “боролся за Patriot”, отметил глава украинского МИДа
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: REUTERS

Получение Украиной ПВО Patriot - психологический перелом в поставках вооружения Киеву, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

“Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot - это не просто очередное решение, это является психологическим переломом… то, что это произошло - это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято…", - заявил Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина.

Современные системы ПВО Patriot были включены в очередной пакет американской военной помощи Украине. При этом в Пентагоне исключили возможность направления на Украину американских специалистов и пообещали обучить украинских военных за несколько месяцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.