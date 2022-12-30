Кулеба считает, что получение Украиной ПВО Patriot стало психологическим переломом в поставках оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Получение Украиной ПВО Patriot - психологический перелом в поставках вооружения Киеву, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

“Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot - это не просто очередное решение, это является психологическим переломом… то, что это произошло - это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято…", - заявил Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина.

Современные системы ПВО Patriot были включены в очередной пакет американской военной помощи Украине. При этом в Пентагоне исключили возможность направления на Украину американских специалистов и пообещали обучить украинских военных за несколько месяцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.