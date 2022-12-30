Первые сертификаты по «зеленому» стандарту жилья выдадут в 2023 году

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Система добровольной сертификации многоквартирных жилых домов по зеленому стандарту (ГОСТ Р) заработает в России в течение первого квартала 2023 года. «Дорожную карту» по запуску согласовали Институт развития ДОМ.РФ, Минстрой России и ФАУ «ФЦС». Сертификация, как и другие нормативы ГОСТ — добровольная. Так застройщики смогут повысить привлекательность своих проектов для потенциальных покупателей. Здания, которые отвечают «зеленому» стандарту, обеспечат до 50-60% экономии во время эксплуатации за счет минимизации расходов на капремонт и снижению нагрузки на инфраструктурные сети.

Соучредителями системы станут ДОМ.РФ и ФЦС. Институт развития выполнит функции оператора: обеспечит процесс сертификации на базе Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). В свою очередь ФЦСв апреле получит функции центрального органа. Оценку на соответствие «зеленому» стандарту будут проводить эксперты – органы по сертификации. Заключать договоры с ними ДОМ.РФ начнет в январе 2023 года. Когда новый алгоритм заработает в полной мере, девелоперы смогут подать анкеты на сертификацию — все в режиме онлайн через личный кабинет. По шести обязательным критериям нацстандарта компании могут проверить свои проект в ЕИСЖС уже сейчас.

— Мы делаем долгожданный следующий шаг по развитию экологической повестки в сфере жилищного строительства. Выдача первых сертификатов, которые станут определенным маркером качества и экологической безопасности новостроек, запланирована на первый квартал 2023 года, и это согласовано с Минстроем России и с ФАУ ФЦС. Ожидаем, что такое жилье будет востребованным, ведь как показали недавние опросы, более половины россиян считают энергоэффективность важным фактором при выборе недвижимости, - отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Первые сертификаты не заставят себя долго ждать. Часть отечественных застройщиков ранее изъявили желание поучаствовать в пилотном проекте оценки. Директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин уверен, что новый нацстандартстанет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых «зеленых» технологий строительства для многоквартирных домов. — В перспективе планируется стандартизировать «зеленые» критерии и для других объектов – например, для некоторых категории общественных зданий, — добавил спикер.

Новый ГОСТ Р введен в действия 1 ноября 2022 года. В его разработки принимали участие федеральный Минстрой и ДОМ.РФ. Среди ключевых критериев оценки объекта — очень высокий класс энергоэффективности, который позволяет сократить потребление тепловой и электроэнергии.