Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины погибли 22 жителя Белгородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За весь период обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, также 100 человек получили ранения, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Год оказался для нас трудным, и самая большая беда, которая произошла, - это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены", - рассказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".

Также он добавил, что в результате обстрелов населенных пунктов области частично или полностью были разрушены более 1,6 тысячи квартир и жилых домов.

Ранее сообщалось, что число погибших при обстреле Белгородской области во вторник 15 ноября 2022 года увеличилось до трех. Об этом сообщил глава министерства здравоохранение региона Андрей Иконников. По словам министра, умерла пенсионерка, которая была госпитализирована после обстрела с тяжелыми ранениями.