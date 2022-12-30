В Госдуме раскритиковал мнение генсека НАТО о кратчайшем пути к миру на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Государственной умы РФ по обороне Юрий Швыткин считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о достижении мира на Украине через поставки Киеву оружия говорят о намерении альянса использовать украинский народ в своих собственных целях.

- Это еще раз подчеркивает, что Столтенберг видит в украинцах пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей, - заявил депутат в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий также добавил, что такая "формула мира" на самом деле не является жизнеспособной, поскольку в ней не учтены интересы российской стороны. Однако он напомнил, что РФ открыта к диалогу, но с учетом национальных интересов нашей страны.

Ранее ФАН писал, что главной задачей Североатлантического альянса является предотвращение выхода боевых действий за пределы Украины. По словам Столтенберга, США и другие страны альянса могут задействовать дополнительный воинский контингент в Восточной Европе с целью защитить своих союзников.

А недавно "Пятый канал" сообщал, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении "мирного саммита" продиктовано исключительно соображениями собственной выгоды. По мнению автора Frankfurter Rundschau, лидер Незалежной лишь создает видимость дипломатии, на самом же деле не стремится к серьезным переговорам с Россией.