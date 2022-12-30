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НовостиПолитика30 декабря 2022 12:38

Совбез Белоруссии не исключил, что Минск и Москва будут наращивать совместную группировку войск

На данный момент совместная региональная группировка войск развернута не в полном составе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Совбез Белоруссии не исключил, что Минск и Москва будут наращивать совместную группировку войск

Совбез Белоруссии не исключил, что Минск и Москва будут наращивать совместную группировку войск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на данный момент совместная региональная группировка войск Белоруссии и России развернута не в полном составе, однако не исключил дальнейшие развертывание войск.

Как уточнил глава Совбеза, Минск и Москва будут принимать решение о наращивании совместной группировки войск в зависимости от сложившийся ситуации.

«Региональная группировка войск, действительно, начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет, в полном масштабе ее развернуть или нет», - приводит «БелТА» слова главы Совбеза.

Напомним, о развертывании совместной региональной группировки войск президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в октябре этого года. Как писал сайт KP.RU, основу данной группировки сил составили белорусские подразделения.