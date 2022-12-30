The Hill: Запад уже подготовил основу для переговоров между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, об этом написал обозреватель Hill Авраам Шама.

Шама предположил, что вопрос перемирия, вероятно, уже поднимался на личной встрече президента США Джо Байдена и президента Украины президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

В статье он заявил, что «наедине два президента, вероятно, обсудили возможность прекращения боевых действий и заложили основу для будущих переговоров».

Шама подчеркнул, что стремление Вашингтона и ЕС прекратить столкновения связано с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных союзников.

В публикации сообщается, что Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии.

Кроме того, обозреватель указал, что «очень важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной странами Запада».

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский озвучивал свою «формулу мира» на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак называл «смешными» призывы к переговорам России и Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

25 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Он отметил, что «не мы же отказываемся от переговоров, а они».