Цена газа в Европе упала ниже 840 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ближе в пятницу, 30 декабря, упала ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров, опустившись на 11%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии была на уровне 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%), но по состоянию на 14.49 мск цена упала уже до 839,3 долларов (–11%).

Напомним, ранее сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Сообщалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться из-за экономики Китая, которая продолжает замедляться, а добыча нефти тем временем растет. Кроме того, отмечалось, что нельзя упускать из поля зрения и Ближний Восток, поскольку Иран продолжают конфликтовать с Саудовской Аравией и США, а также нельзя забывать и ситуацию в Сирии.