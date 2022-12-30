Пойдет в баню и съест "Наполеон": Татьяна Навка раскрыла, как проведет новогодние праздники

Татьяна Навка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная фигуристка и супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка поделилась планами на новогодние праздники.

Несмотря на то, что у звезды рабочая загруженность перед Новым годом, сам праздник она планирует отметить, как и все: дома, в кругу близких людей за классическим праздничным столом. Об этом она рассказала MK.RU.

- Конечно же, отмечу с семьей. Будет елка, Президент, "Оливье", "Наполеон". Мне уже можно такое (смеется). Так как я работаю под Новый год, я, конечно, контролирую подготовку стола , но мне помогают помощники и мама. А 1 января мы отдыхаем, ходим в баню, - поделилась Навка.

Также она рассказала, что самый лучший Новый год - это дома с семьей.

- Никакие празднества в ресторанах и теплых краях такого не заменят, потому что это идет с детства. В детстве мы всегда собирались дома с родственниками, соседями, мама готовил, мы все ждали бой курантов и речь Президента, - рассказала фигуристка.

При этом она добавила, что счастлива, что в ее семье дети очень ждут этого волшебного праздника и деда Мороза.