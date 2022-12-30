Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать проблемы региональной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша показывает нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности, отметив, что на сегодняшний день уровень эскалации в данном регионе превзошел здравый смысл.

«Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности. Уровень эскалации напряженности уже превзошел здравый смысл», - заявил госсекретарь Совбеза в интервью агентству Sputnik Беларусь.

Как писал сайт KP.RU, Вольфович также заявил, что сейчас совместная региональная группировка войск Белоруссии и России развернута не в полном составе, но он не исключил дальнейшие развертывание войск, отметив, что Минск и Москва будут принимать соответствующие решение.