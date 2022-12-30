Совбез Белоруссии назвал низкой вероятность случайного попадания украинской ракеты на территорию республики Фото: Telegram

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал низкой вероятность случайного попадания украинской ракеты на территорию республики.

По его словам, на данный момент украинские власти «любыми путями» пытаются «спровоцировать региональный конфликт». Как отметил Вольфович, Киеву «недостаточно войны на своей территории».

«Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300 ... гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», - заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии в интервью агентству Sputnik Беларусь, отметив, что на данный момент Минск выясняет причину прилета украинской ракеты на белорусскую территорию.

Напомним, как ранее заявили в Министерстве обороны Белоруссии, украинская ракета С-300 была поражена силами войск противовоздушной обороны примерно в 10 часов в четверг, 29 декабря, а ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле около деревни Горбаха Ивановского района. Как писал сайт KP.RU, Минск потребовал от Киева провести расследование данного инцидента, а также привлечь к ответственности виновных.