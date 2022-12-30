Гастроэнтеролог Денисова предупредила о метеоризме от мандаринов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-гастроэнтеролог Анна Денисова накануне новогодних праздников предупредила россиян, что мандарины могут вызвать метеоризм.

По ее словам, цитрусовые можно часто встретить на праздничном столе, но лучше всего если и есть их, то до начала ужина или не есть вовсе. В противном случае возможны неприятные последствия. Об этом пишет Газета.Ru.

Эксперт объяснила, что фрукты перевариваются в желудке намного быстрее жирных и белковых продуктов.

- Что произойдет в организме, если съедите мандаринку после порции салата оливье или мяса по-французски ? Дело в том, что белок обычно переваривается от 2 до 3 часов. Что же касается цитруса, то этот процесс составляет всего около 20 минут. В итоге желудок просто не успеет нормально переварить мандарин, что может привести к вздутию живота, коликам и приступу метеоризма, - объяснила доктор.

Накануне "Известия" писали, что несмотря на то что цитрусовые полезны для людей с повышенным уровнем сахара в крови, съедать диабетикам рекомендуется не более двух штук в день. А переедание мандаринов может вызвать аллергию и привести к обострению язвенных болезней, сообщал RT.