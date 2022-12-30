19fortyfive: США следовало серьезней отнестись к требованиям Путина

Президент России Владимир Путин
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Правительство Соединенных Штатов упустило возможность согласиться на требования России о нерасширении НАТО на Восток. Вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, косвенно ухудшив жизнь и простых американцев, написал бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19fortyfive.
"США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", - написал он в своей публикации.
Как считает Бэндоу, этот шаг со стороны Штатов показал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с РФ. В частности, США смогли бы значительно уменьшить военные расходы, подытожил политик.
Ранее в НАТО отказались гарантировать нерасширение. Также военный блок оставил право размещать ударные ракеты на границе с Россией.
Также ранее в США заявили об ошибочной вере Горбачева в обещания США о нерасширении НАТО.