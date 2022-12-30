19fortyfive: США следовало серьезней отнестись к требованиям Путина

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Правительство Соединенных Штатов упустило возможность согласиться на требования России о нерасширении НАТО на Восток. Вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, косвенно ухудшив жизнь и простых американцев, написал бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19fortyfive.

"США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", - написал он в своей публикации.

Как считает Бэндоу, этот шаг со стороны Штатов показал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с РФ. В частности, США смогли бы значительно уменьшить военные расходы, подытожил политик.

Ранее в НАТО отказались гарантировать нерасширение. Также военный блок оставил право размещать ударные ракеты на границе с Россией.

Также ранее в США заявили об ошибочной вере Горбачева в обещания США о нерасширении НАТО.