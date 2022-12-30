Посол Китая в США Цинь Ган назначен новым главой МИД КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган назначен на должность главы Министерства иностранных дел КНР. Соответствующие решение было принято в ходе заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Цинь Ган был китайским послом в Вашингтоне с июля прошлого года, ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел КНР, на этом посту дипломат был с сентября 2018 года. Кроме того, Цинь Ган летом этого года выступал за мирные переговоры между Москвой и Киевом, называя установление мира ключевой задачей на сегодняшний день.

Новый глава внешнеполитического ведомства Китая сменит Ван И, занимавшего эту должность два срока подряд, начиная с 2013 года.