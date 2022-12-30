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НовостиПолитика30 декабря 2022 13:54

Federalist: клятва Зеленского "вернуть" Крым и Донбасс грозит мировой катастрофой

Достигнуть этой цели нереалистично, отметил обозреватель Джонатан Тобин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Стремление президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение этой цели выглядит нереалистично, написал обозреватель Джонатан Тобин в публикации для Federalist.

"Военные цели Зеленского являются нереалистичными и могут привести к катастрофическому более широкому кризису, которого нужно избегать любой ценой", - отметил эксперт.

Американские власти должны пересмотреть политику в отношении Украины. Как считает Тобин, поддержка, которую в настоящее время оказывает Белый дом Киеву, не имеет под собой оснований. У Штатов нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом развивался флаг Украины, добавил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался от идеи вернуть Крым и Донбасс силой оружия. При этом перед дипломатическими переговорами президент Украины настаивает на "кровавых" боях.