Захарова заявила, что Россия озабочена ситуацией с разблокировкой Лачинского коридора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, об этом сообщила в комментарии, размещенном на сайте, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», - сказано в комментарии.

Захарова подчеркнула, что российская сторона, «в частности, руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации».

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, миротворцы России постоянно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

27 декабря 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее Санкт-Петербурга подчеркнул, что Лачинский коридор в течение 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы.

Напомним, 11 ноября 2022 года миротворцы России взяли под контроль Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский. По линии соприкосновения сторон в Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора российский миротворцы выставили шестнадцать наблюдательных постов, с помощью них миротворцы отслеживают ситуацию в регионе.