Кулеба заявил, что Венгрия «берет в заложники» Украину в борьбе с Еврокомиссией за деньги от ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Будапешт в своей борьбе с Еврокомиссией за свои деньги от Европейского союза «берет в заложники Украину», добавив, что Венгрия отчасти вредила, вытягивая из санкционных списков некоторых физических и юридических лиц.

«Во всем остальном ... это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги, и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию «РБК-Украина» в пятницу, 30 декабря.

Кулеба также указал на то, что в заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно увидеть «идеологическое совпадение законов истории» с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Кулеба также заявил, что целью санкций был подрыв производства дронов и ракет в России.