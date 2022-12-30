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НовостиОбщество30 декабря 2022 14:12

Гастроэнтеролог предупредила, что газировка, консервы и фастфуд способны вызвать гастрит

Также она напомнила, что жирные сорта мяса и птицы затрудняют процессы пищеварения
София ГОНЧАРОВА
Гастроэнтеролог предупредила, что газировка, консервы и фастфуд способны вызвать гастрит

Гастроэнтеролог предупредила, что газировка, консервы и фастфуд способны вызвать гастрит

Фото: Иван МАКЕЕВ

Детский гастроэнтеролог, врач-эндоскопист Татьяна Харькина предупредила россиян, что некоторые продукты способны вызвать гастрит - воспалительное заболевание стенок желудка.

Обычно от его симптомов страдают от 15 до 30% граждан, а всего среди всех заболеваний желудка гастрит составляет 80-85%. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам эксперта, прежде всего стоит понимать, что есть перечень продуктов, который провоцируют воспалительный процесс.

- Газированные напитки..., сладости, а также пирожные с кремом, торты, - перечислила врач.

Также доктор включила в список консервы, колбасы, сосиски, фастфуд. Она напомнила, что жирные сорта мяса и птицы затрудняют процессы пищеварения.

Ранее "Известия" писали, что эксперты советуют россиянам заранее продумать новогоднее меню, предпочтительно включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи, фрукты. Желательно ограничить жирные сорта мяса, острые, жареные блюда, а также ограничить употребление соли.

Также RT писал, что гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не сочетать колбасу или селёдку с зелёным горошком либо картофелем на новогоднем столе. Переваривание микса этих продуктов отнимает у организма слишком много сил, пояснила она.