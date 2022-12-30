Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам в России

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам в России и доложить о решении до 15 апреля 2023 года, об этом сообщается на портале Кремля.

Также правительству поручено расширить возможности использования электронного сертификата для покупки гражданами с инвалидностью отдельных видов товаров, работ и услуг,г. В частности, это относится к возможности покупки протезов с использованием такого сертификата.

Ранее сообщалось, что пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 2,6% выше инфляции в 2023 году. Отмечалось, что индексация пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году стала возможной благодаря сформированным расходам бюджета ПФР.

Также ранее стало известно, что работающим пенсионерам не станут индексировать выплаты. Это следует из документа бюджета на 2023-2025 годы, внесенного в Госдуму. Пересчет выплат отменили еще в 2015-м из-за дефицитного бюджета, но пообещали вернуть в скором времени.