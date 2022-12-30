Аналитики предупредили, что юань подвержен риску снижения курса к другим валютам Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты т аналитики предупреждают россиян - китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в случае с долгосрочным горизонтом могут проявиться недостатки валюты, связанные с высокой зависимостью китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья. Об этом пишет РИАМО.

- Если говорить о курсе юаня к рублю, то он будет зависеть от курса рубля к доллару США у нас и юаня к доллару США на мировом рынке, - объясняет эксперт.

Тем временем аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев считает, что интерес инвесторов к паре юань/рубль остается высоким.

- Спрос на операции с инструментом расширяется. Вероятно, этот тренд останется в силе в ближайшее время. Дополнительно, спрос на юани поддерживается размещением российскими эмитентами облигаций в китайской валюте, - объяснил он.

Ранее "Известия" писали что Банк России установил официальный курс юаня на новогодние праздники. Теперь он повышен на 0,2357 рубля - до 9,89492 рубля.

А до этого аналитик Екатерина Астахова посоветовала диверсифицировать сбережения в китайскую валюту и хранить в юанях. Можно ещё и в гонконгский доллар, но это может быть опасно. А часть сбережений в рублях следует вложить в надёжные банки под процент, который будет покрывать инфляцию, рассказала в беседе с Life.ru.