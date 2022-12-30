Помощник бывшего президента США Рейгана заявил о лжи Запада по отношению к Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Соединенных Штатов и их союзников о готовности встать на защиту Украины не имеют ничего общего с действительностью. К такому выводу пришел бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу, об этом он написал в статье для The American Spectator.

Бандоу подчеркнул, что отстаивание Украины не выступает первостепенным интересом коллективного Запада. По этой причине государства НАТО не будут подвергать риску собственную безопасность. Как отметил экс-помощник Рейгана, американские власти в действительности нацелены на то, чтобы избежать конфронтации с Россией.

“У любого государства - члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в текущем конфликте”, - подытожил Бандоу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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