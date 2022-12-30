Врач перечислила продукты, которые портят зубную эмаль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-стоматолог Марина Колесниченко рассказала россиянам, какие продукты сильнее других оказывают негативное влияние на эмаль зубов и портят ее.

По словам эксперта, важно понимать, что эмаль требует особого ухода, в противном случае есть риск получить проблемы.

Стоматолог также заявила, что к вредным для эмали продуктам относятся продукты с высоким содержанием сахара, а также булочки, мучные изделия, газировка. Об этом пишет Life.ru.

- Еще (сюда стоит отнести) свежевыжатые соки. Менее вредные, чем газировка, но тем не менее они тоже содержат много фруктовых кислот, которые способствуют размягчению поверхностного слоя эмали. Этим грешат цитрусовые и ананасовые соки, - объяснила она.

Ранее RT сообщал, что стоматолог Михаил Трифонов посоветовал россиянам не жевать жвачку дольше пяти минут. Этого времени достаточно для выработки желудочного сока для помощи организму в переваривании пищи, отметил он.