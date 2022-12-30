На границе Белгородской области и ЛНР введут особый режим въезда-выезда с 1 января 2023 года Фото: Александр Подгорчук

На границе Луганской Народной Республики (ЛНР) и Белгородской области с 1 января 2023 года введут особый режим въезда и выезда. Соответствующие решение приняли на заседании оперштаба.

«Особый режим въезда-выезда будет введен в автомобильных пунктах пропуска через административную границу Валуйки, Ровеньки», - передает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что для пропуска российским гражданам при себе нужно будет иметь дипломатический или служебный паспорта, загранпаспорт, паспорт российского гражданина, а для лиц, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о рождении, только для въезда на территорию Белгородской области - свидетельство о возвращении в Россию.

Для лиц, которые имеют документы ЛНР, Донецкой Народной Республики (ДНР) до вступления в российское гражданство, нужно иметь при себе паспортный документ, удостоверяющий личность физлица, который проживает на территории республики.

«Для иностранных граждан или лиц без гражданства - действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и виза, если иное не предусмотрено международным договором России или указами президента РФ», - сказано в сообщении.