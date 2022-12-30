Солистка группы "Блестящие" Надя Ручка откровенно рассказала о женской зависти Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солистка группы "Блестящие" Надя Ручка в интервью ведущей Светлане Шевченко честно рассказала про женскую зависть.

По ее словам, она относительно недавно научилась различать такие проявления людей как "зло" и "зависть".

- Я думаю, да (сталкивалась с завистью в свой адрес). Чаще мне это мои близкие говорили: Вот, посмотри, вот этот поступок. Нет, это не зло, это зависть. Я просто как-то только сейчас стала различать. Раньше я не понимала, - рассказала певица "Пятому каналу".

До этого времени она списывала завить на то, что "человек сглупил" или "она просто злая". При этом она признается, что алгоритм зависти ей до конца не понятен.

- Знаете, можно только пожалеть (тех, кто завидует). Я бы так не хотела себе карму портить, - поделилась Ручка.

Также исполнительница, отвечая на вопрос о том, верит ли она в карму, объяснила, что стоит помнить простое правил: "Я просто понимаю, что ни один человеческий поступок не остается незамеченным".