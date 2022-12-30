Умер Абдул-Керим Эдилов, бывший боец UFC и тренер детей Кадырова Фото: ТАСС

На 32-м году жизни в Чечне умер полутяжеловес, ветеран FIGHT NIGHTS и «Ахмат» с одним боем в UFC Абдул-Керим Эдилов. О смерти спортсмена в пятницу, 30 декабря, сообщил портал Bjpenn, уточнив, что бывший боец UFC умер в минувший четверг, 29 декабря и в тот же день был похоронен.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Абдул-Керим Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, однако не прошел допинг-тест, дебютировав только в 2017 году, когда нокаутировал сербского спортсмена Бояна Михайловича. В 2019 году он ушел из промоушена. Всего на счету спортсмена 17 побед, 16 из которых были закончены нокаутом, и также четыре поражения были в смешанных единоборствах.

Кроме того, Абдул-Керим Эдилов тренировал детей главы Чечни Рамзана Кадырова, а в конце прошлого года возглавил его секретариат, а позже стал заместителем премьер-министра республики по молодежной политике и спорту, однако в ноябре 2022 года оставил эту должность по собственному желанию.