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НовостиПолитика30 декабря 2022 15:03

Правительство предложило Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Документ предоставят президенту для внесения в Государственную думу РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство предложило Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство предложило Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Фото: REUTERS

Правительство решило одобрить и представить президенту России Владимиру Путину для внесения в Государственную Думу РФ предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России. Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», - сказано в данном документе.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2022 года, Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва больше не намерена участвовать в Совете Европы, указав на то, что недружественные российской стороне государства продолжают «линию на разрушение» совета.