В подконтрольном Киеву Краматорске демонтировали бюст Пушкина Фото: REUTERS

Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, об этом сообщил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко в соцсети.

Гончаренко опубликовал фотографию демонтажа бюста и заявил, что «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник «Основателям Одессы», а также был демонтирован памятник Александру Суворову.

Ранее 11 октября 2022 года в центре Киева также снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как заявил украинским СМИ соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, данный памятник в украинской столице являлся для властей страны символом «русского мира».

Как отмечалось, памятники Пушкину неоднократно становились объектом вандализма на Украине. Так, в апреле 2022 года в Мукачево снесли памятник Пушкину. После этого памятники поэту ликвидировали в Ужгороде и Тернополе, в Заболотовцах Львовской области.