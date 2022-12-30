Посольство РФ в Сараево назвало "спекуляциями" заявления о чеченцах на границе Боснии и Герцеговины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Сараево назвало «спекуляциями» заявления в западной прессе о чеченцах, которые бежали от мобилизации в России, а теперь застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией.

«Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации», - сказано в заявлении российской дипмиссии в Боснии и Герцеговины, где отметили, что обращений российских граждан по данному вопросу не поступало.

Ранее западные средства массовой информации заявили о том, что десятки чеченцев, которые якобы бегут от мобилизации в России, находятся на данный момент границе Боснии и Герцеговины с Хорватией для того, чтобы в дальнейшем попасть в Европейский союз.

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о проблемах при частичной мобилизации, отметив, что было много сложностей, однако большую часть удалось решить достаточно оперативно. По его словам, проблемы никто не собирался замалчивать, а напротив о них говорили, пытаясь найти оптимальные варианты решения.