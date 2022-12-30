Инфекционист назвал единственный способ заразиться "поедающей мозг" амебой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха рассказал, что заразится первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает амеба Неглерия Фоулера, возможно только одним способом.

«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго», - приводит РИА Новости слова специалиста, который уточнил, что необходимо достаточно долгое время для того, чтобы амеба смогла проникнуть в обонятельный нерв.

Врач отметил, что заражение не происходит даже если человек случайно выпивает зараженную амебой воду, при условии, что во время питья вода не попадает в нос. По его словам, в большинстве известных случаях заражения амебным менингоэнцефалитом, от которого поражается головной мозг, происходили у молодых женщин и мужчин с нормальным здоровьем.

Сопха также сообщил, что наибольшее количество заражений амебным менингоэнцефалитом зарегистрировано в США. Так, только за девять лет, в период с 1995 по 2004 годы, в Соединенных Штатах от этого заболевания умерли 23 человека.

Напомним, накануне первый случай заражения «поедающей мозг» амебой вида Неглерия Фоулера подтвердили в Южной Корее. Как писал сайт KP.RU, вернувшийся из Таиланда мужчина умер через 11 дней.