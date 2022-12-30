Евродепутат Уоллес считает, что план Евросоюза по борьбе с Россией приведет к страданию простых европейцев Фото: REUTERS

Политика Евросоюза, нацеленная на противостояние с Россией, привела к ужасным последствиям для простых граждан, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"В докладе отмечается, что 21,9% граждан Евросоюза может оказаться за чертой бедности, но в нем также содержится призыв к увеличению трат на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать своих граждан. Это безумие", - подчеркнул он.

При этом, несмотря на санкции, российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас в эфире греческого телеканал ERT-1. Россия стала регулирующим органом, который поворачивает газовый кран.